Erneute Brandstiftung in unbewohntem Gebäude .

Neunkirchen kommt nicht zur Ruhe. Nach zwei Brandstiftungen am Areal des ehemaligen Lagerhauses dürfte der bis dato noch unbekannte Zündler erneut zugeschlagen haben. Und so wie bisher wieder an einem Sonntag. Dieses Mal brannte es in einem unbewohnten Haus in der Wiener Straße.