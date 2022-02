Nach Razzia in St. Johann: Stadtspitze geht in die Offensive

Nach der Großrazzia im als „Siga Siga“ bekannt gewordenen griechischen Lokal am Wochenende, bei der Dutzende Anzeigen ausgesprochen wurden, gehen Bürgermeister Rupert Dworak und Vizebürgermeister Christian Samwald (beide SPÖ) nun in die Offensive. In Form eines Briefes wenden sie sich an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), um „diesen besorgniserregenden Entwicklungen entschieden entgegen zu treten“, wie Dworak und Samwald schreiben.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

Seit geraumer Zeit seien vor allem Samwald und er, Dworak, „Ziel von wiederholten Verleumdungen, Beleidigungen, aber auch persönlichen Bedrohungen“, die „vorwiegend über die sozialen Medien verbreitet werden. Als seit Jahrzehnten leidenschaftlich in der Politik engagierte Personen sind wir an einen politisch-gesellschaftlichen Diskurs nicht nur gewöhnt, sondern nehmen konstruktive Kritik als wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft wahr“, schreiben Dworak und Samwald. Verbale Übergriffe und Drohungen in einem Ausmaß, das „an strafrechtswidriges Verhalten grenzt“ und „auch unsere Familienmitglieder mit betrifft“, seien jedoch „nicht akzeptabel“, so die beiden SPÖ-Lokalpolitiker weiter.

Sorge vor Neonazi-Szene

Diesbezüglich verweisen der Stadtchef und sein Vize an einen „mittlerweile amtsbekannten ehemaligen Gastronomen“ sowie „seine Mitläufer“, die im Dezember 2021 während einer Gemeinderatssitzung eine Anti-Corona-Demonstration vor der Stadthalle organisiert hatten. „Das Pikante an dieser Vorgehensweise war, dass hier mit der vorgeschobenen Argumentation der Ausübung demokratischer Rechte die Tätigkeit eines demokratisch gewählten Organs, nämlich des Gemeinderats der Stadtgemeinde Ternitz, zu verhindern versucht wurde“, schreiben Dworak und Samwald. Und zeigen sich über die jüngsten Entwicklungen im früheren St. Johannerhof äußerst besorgt: „In vergleichbarer Manier versuchen derzeit antidemokratische und freiheitsfeindliche Elemente, unter Verwendung von absolut schützenswürdigen Begriffen wie Freiheit und Grundrechte, ein Vereinslokal in der Stadt einzurichten, in dem sich offenbar die Neonazi-Szene zu etablieren versucht“, verweisen die beiden auf den wiederholt rechtskräftig verurteilten Rechtsextremen Gottfried Küssel, über dessen Besuch in Ternitz NÖN.at berichtet hatte.

Lob für Arbeit der Polizei

Der Polizei attestieren Dworak und Samwald „entschlossenes und kompetentes Einschreiten“, fordern vom Innenminister jedoch ebenso Entschlossenheit ein: „Wir fordern dich, sehr geehrter Herr Bundesminister für Inneres, als zuständiges Organ daher mit Nachdruck auf, unverzüglich alle rechtsstaatlichen Mittel auszuschöpfen, um diesen besorgniserregenden Entwicklungen entschieden entgegen zu treten“, schließen Dworak und Samwald ihren Brief, den sie auch NÖN.at zur Verfügung stellten.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden