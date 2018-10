Der Unfall ereignete sich um 17.00 Uhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Schwerverletzte wurde mittels Rettungshubschrauber C 12 in das UKH Graz geflogen.

Ein Alkotest beim 44-Jährigen verlief negativ. Beim 68-Jährigen war aufgrund der Verletzungen kein Alkomattest möglich. Eine Blutabnahme wurde von der Staatsanwaltschaft nicht angeordnet.

Die S 6 war im Bereich der Unfallstelle von 17.00 bis 18.30 Uhr gesperrt.

Die Feuerwehren Bruck an der Mur und Oberaich waren mit insgesamt neun Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz.