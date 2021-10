Es sind nicht nur Natur, Blumen, Tiere oder Bauwerke, die unser Land zu einem schönen Land machen – es sind „natürlich die Menschen, die darin wohnen, mit ihrem Charme, ihren Eigenheiten, mit Können und Fleiß!“ Davon ist Elisabeth G. Beyerl überzeugt.

Mit „Du schönes Land – ein freudvoller Spaziergang durch die Bucklige Welt und das Wechselgebiet“ hat die gebürtige Wienerin, die in Kirchberg am Wechsel lebt und arbeitet, ein neues Werk hervorgebracht. Konkret handelt es sich „um ein buntes, fröhliches, auch besinnliches Geschenkbuch“, wie es die Autorin selbst formuliert. Es beinhaltet kurze, lyrische Texte ebenso wie bunte Fotos. „Es ist eine Hommage an die Liebe, an die Natur und an die Heimat“, bringt Beyerl es auf den Punkt.

Für die langjährige Mitarbeiterin internationaler Konzerne ist „Du schönes Land“ aber nicht die erste Publikation – im Jahr 2019 erschienen unter dem Titel „Geht’s dir a aso?“ hundert Mundartgedichte. Und die Autorin hat schon wieder zwei Texte in Arbeit: eine Geschichte über Mäuse im Zoo Schönbrunn sowie eine Kindererzählung über Wichtel. www.elisabethbeyerl.at