Kübs Kulturgeschichte auf 250 Seiten

Dass ein 200-Seelen Dorf wie Küb soviel Interessantes und Vielfältiges an Kulturgeschichte hergibt, mag man wohl nicht glauben. Manfred Matzka, ein gebürtiger Wiener, erfüllte sich vor 18 Jahren den Wunsch eines Zweitwohnsitzes in besagtem Payerbacher Ortsteil und entdeckte dort viele Geschichten. So wurde er auf die zahlreichen Villen und prachtvollen Bauten aufmerksam und begann zu forschen. Die Idee, darüber ein Buch zu verfassen, kam vor drei Jahren: „Zu Beginn lag der Fokus nur auf Dorfchronik, jedoch war die Faszination nach einiger Zeit so groß, sodass ich den Beschluss fasste, ein Buch zu veröffentlichen“, so Autor Matzka.

Der Titel „Bauern, Baroninnen, Bohéme und Beamte am Dorf“ verrät in welche Richtung es geht. Auf 250 Seiten erzählt Matzka über Krieg und Frieden, Ruhm und Niederlage, „sauber dokumentierte Arbeit verwebt und verwirrt sich mit gut gepflegter Legende.“ Von Geschichten über Kaiserin Sisi, welche die Villa Warrens in Küb als Sommerresidenz wählte, bis hin zu einer ausführlichen Erzählung über Eugenie Schwarzwald, welche mit ihrer Chronik die Gemeinde bis heute prägt. Insgesamt 30 verschiedene Persönlichkeiten und deren Vergangenheiten wurden im Buch aufgearbeitet und in spannenden Texten niedergeschrieben.

Wer nun Lust hat, mehr über Küb und seine vielseitige Historie zu erfahren, ist eingeladen bei der Buchpräsentation am 14. April um 18:30 im Karl-Renner-Museum in Gloggnitz teilzunehmen. Exklusiv für die Bewohner Kübs wird es eine eigene Präsentation geben, nämlich am 26. März um 17:00 im Saal des Feuerwehrhauses Küb.

