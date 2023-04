Hund „Suki“ lief 30 Kilometer von zuhause weg, Jäger retteten das Tier

Viel Glück im Unglück hatten Hundebesitzer aus Kirchschlag (Bezirk Wiener Neustadt-Land). Anfang April entlief der Familie ihre Hündin „Suki“, zwölf Tage später konnte diese wieder gefunden werden - und zwar im Nachbarbezirk Neunkirchen, genauer gesagt in der über 30 Kilometer entfernten Gemeinde Seebenstein.

Dort war „Suki“ immer wieder im Bereich des Kindergartens zu sehen. Mit vereinten Kräften versuchte man die Hündin einzufangen. So wurden Wildkameras sowie zwei Lebendfallen organisiert. Letztere wurde von Ternitz' Tierheim-Leiterin Elisabeth Platzky sowie den „Spürnasen Wiener Neustadt“ zur Verfügung gestellt. Ebenfalls zur Hilfe gerufen wurden die beiden Seebensteiner Jäger Johann Handler und Michael Hahn.

Nach einer sorgfältigen Planung wurden die Fallen aufgestellt. Es habe sich fast so angefühlt, als ob man eine „Task Force“ - eine schnelle Einsatzgruppe - organisiert hätte, so Michael Hahn. Zwei Tage später hat die Falle ihren Zweck erfüllt: Hündin „Suki“ konnte gesund und munter wieder ihren Besitzern in Kirchschlag übergeben werden.

Diese Geschichte zeige einmal mehr auf, dass Jäger als „ökologisch bewusst, sehr tierfreundlich und auch als Vermittlungspartner bezüglich Freizeitverhalten, Tourismus und Tierliebe“ gelten, betont Jäger Michael Hahn. „Wir sind keine 'Schießer', sondern wir haben die Ökologie und das Miteinander im Auge“, so Hahn.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.