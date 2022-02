Leader-Region soll weiter gestärkt werden

Im kommenden Jahr ist es soweit: Für die Leader-Region Bucklige Welt beginnt eine neue Periode, die bis 2027 andauert. Neo-Obfrau und Warths Bürgermeisterin Michaela Walla (ÖVP) lud daher nicht nur Ortschefs aus der Region, sondern auch Bürger dazu ein, Ideen für die kommenden Jahre einzubringen.

Im Rahmen von Workshops möchte man zusammen eine neue Strategie erarbeiten. „Diese ist notwendig, damit wiederum Geld aus den Fördertöpfen der Europäischen Union, des Landes Niederösterreich und den Ministerien des Bundes abgeholt werden kann“, erklärt Walla.

Im Mittelpunkt standen bei dem Workshop vier Säulen: Wettbewerb/Wertschöpfung, natürliche Ressourcen/Kulturerbe, Gemeinwohl/Strukturen sowie Klimaschutz/Bioökonomie. Als Kernthemen haben sich während der vier Workshops Bildung, Jugend, Gesundheit, Daseinsvorsorge, Landwirtschaft, Tourismus und Wertschöpfung herauskristallisiert. Wichtig sei zudem aber der Klimaschutz. Hier wolle man mit der Klima- und Energie-Modellregion sowie der Klimawandelanpassungsregion „KLAR!“ zusammenarbeiten.

Als weiterer Punkt wurde auch die Marke „Bucklige Welt/Wechselland“ besprochen. Diese soll in der kommenden Periode noch mehr gestärkt werden. „Bis Mai 2022 sollen nun die strategischen Schwerpunkte aufgrund der Ergebnisse der Arbeitskreise abgesteckt werden. Gemeinsam mit allen 32 Verbandsgemeinden wird es uns gelingen, dass unsere Region weit über die Grenzen hinaus nicht nur durch unsere ‚Hügeln‘ bekannt ist“, ist die Leader-Obfrau überzeugt.

Initiative „Sooo gut schmeckt die Bucklige Welt",

Die Workshops wurden aber nicht nur für einen Blick in die Zukunft, sondern auch eine Bilanz des Zeitraumes 2014 bis 2020 genutzt. In diesen sechs Jahren setzte die Leader-Region Bucklige Welt insgesamt 27 Projekte um. Zu den wichtigsten zählten dabei die Initiative „Sooo gut schmeckt die Bucklige Welt“, das Mountainbike Trail-Center Wechselland oder auch die Neugestaltung der Hermannshöhle in Kirchberg.

