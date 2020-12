Der Budgetvorschlag 2021 ist, wenig überraschend, von der Coronakrise in diesem Jahr gezeichnet. Besprochen wird das Zahlenwerk am 14. Dezember, im Rahmen der letzten Gemeinderassitzung in diesem Jahr. Während die FPÖ ihre Zustimmung zusichert, lassen ÖVP, Bürgerliste und NEOS diese noch offen.

Trotz Sparkurs und Einsparungen in allen Bereichen rechnet SPÖ-Finanzstadtrat Peter Spicker mit einem Minus im Budget 2021. „Wir haben für das Jahr 2021 den Gürtel sehr eng geschnallt, da wir nicht wissen, wie sich die Wirtschaft und damit unsere Einnahmen entwickeln. Erstmals rechnen wir mit einem Abgang, den wir aber bei Erholung der wirtschaftlichen Situation 2022 wieder wettmachen können“, so Spicker.

ÖVP-Mandatar und Fraktionssprecher Thomas Huber. ÖVP

Für die ÖVP sind einige Punkte noch offen. So bekrittelt Fraktionssprecher Thomas Huber, dass es in dem Budget 2021 keine Perspektive für die Zeit nach Corona geben würde. „Was passiert in den Fragen Digitalisierung oder Energiewende und Klimawandel?“, so Huber.

Laut Anna Spies, Bürgerliste, sollen alle Projekte neu beleuchtet werden. zVg

Die Bürgerliste rund um Mandatarin Anna Spies sieht in der derzeitigen Situation die Chance, bestimmte Projekte nochmals genau zu überdenken. Man könne jetzt langfristig umdenken und zukünftige Projekte vor allem nach den Kriterien der Nachhaltigkeit und „Zukunftstauglichkeit“ planen und umsetzen. „Ich denke da an die Bauordnung, aber auch an den Straßenbau“, so Spies.

NEOS-Gemeinderat Ilhami Bozkurt sieht keine langfristige Lösung. zVg

In den Augen der NEOS sei der Sparwille nur kurzfristig zu bemerken. „Langfristig sehe ich darin keine Lösung“, so NEOS-Mandatar Ilhami Bozkurt. Außerdem müsse man bei bestimmten Erhöhungen schauen, ob diese auch notwendig seien.