Ternitzer Budget: Gebührenerhöhung soll ausbleiben

Werbung

Der Vorschlag für den Finanzhaushalt im kommenden Jahr steht. Rund 42,2 Millionen Euro haben SPÖ-Finanzstadtrat Peter Spicker und sein Team eingeplant. Trotz der Inflation werde es aber keine städtischen Gebührenerhöhungen geben, heißt es.

„Aber auch die Energiekosten werden sich um 600.000 Euro, sowie die Zinsen für Darlehen im Ausmaß von 250.000 Euro, erhöhen. Dies bedeutet 1,55 Millionen Euro Mehrbelastungen, die es zu stemmen gilt.“

Peter Spicker

Während andere Gemeinden mit den aktuellen Herausforderungen kämpfen, will Spicker in der Gemeinderatssitzung Mitte Dezember ein Budget mit einer „schwarzen Null“ präsentieren. Auch wenn die Rahmenbedingungen herausfordernd waren, wie er betont: „Aufgrund des hohen Gehaltsabschlusses von weit über sieben Prozent im Öffentlichen Dienst werden wir 700.000 Euro mehr an Lohnkosten im Vergleich zum Vorjahr aufweisen. Aber auch die Energiekosten werden sich um 600.000 Euro, sowie die Zinsen für Darlehen im Ausmaß von 250.000 Euro, erhöhen. Dies bedeutet 1,55 Millionen Euro Mehrbelastungen, die es zu stemmen gilt.“ Die Haupteinnahmequellen für die Stadt sind die Ertragsanteile in der Höhe von rund 17,8 Millionen Euro. Gleich danach kommt die Kommunalsteuer mit 3,6 Millionen Euro.

Mit der Planung für den Straßenbau will man noch bis ins Frühjahr 2023 abwarten. Grund dafür ist der geplante Glasfaserausbau. „Drei Anbieter haben um Aufgrabungsgenehmigungen für den Glasfaserausbau angesucht. Das versuchen wir vorher zu koordinieren, bevor wir unser Straßenbauprogramm für 2023 festlegen“, erklärt SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak. Das Straßenbudget soll deshalb in einem Nachtragsvoranschlag 2023 beschlossen werden.

„Drei Anbieter haben um Aufgrabungsgenehmigungen für den Glasfaserausbau angesucht. Das versuchen wir vorher zu koordinieren, bevor wir unser Straßenbauprogramm für 2023 festlegen“

Rupert Dworak

Obwohl die Kosten für die Straßen noch nicht einberechnet sind, steigen die Zahlen bei den Investitionen um 4,6 Millionen Euro an. 3,1 Millionen davon fließen in den Bahnhof Ternitz sowie die Unterführung in Pottschach.

Einen erneuten „Spitzenwert“, wie Peter Spicker ihn nennt, konnte die Stadt bei der Pro-Kopf-Verschuldung erreichen. Diese liegt nämlich bei 985 Euro pro Bürger. Die Rücklagen belaufen sich auf 4,3 Millionen Euro und der Schuldenstand beträgt 14,4 Millionen.

Obwohl man in Ternitz trotz der derzeit schwierigen Lage eine „schwarze Null“ präsentieren kann, fordert Stadtchef Rupert Dworak – er ist gleichzeitig Vizepräsident des Österreichischen Gemeindebundes – zusätzliche Finanzmittel von Land und Bund, um den laufenden Betrieb der Gemeinden und Städte aufrecht erhalten zu können, wie er sagt.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.