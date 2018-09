Mit 181 Maßnahmen will die Stadtgemeinde Neunkirchen in den kommenden fünf Jahren insgesamt mehr Geld in die finanzmarode Stadtkassa spülen. Das ist das Ergebnis eines fast drei Monate dauernden Prozesses einer Haushaltskonsolidierung, die in Begleitung der externen Austin-Gruppe aus Graz abgewickelt wurde und pro Jahr ein Potenzial von 2 Millionen Euro bringen soll. Maßgeblich an der Ideenfindung waren jedoch die Mitarbeiter des Rathauses beteiligt, die in fünf Arbeitsgruppen insgesamt sogar auf 450 Ideen für Maßnahmen gestoßen waren.

Bei einem 30 Millionen Euro-Budget sei für solche Ideen ein Spielraum von rund 10 bis 20 Prozent enthalten, erklärte ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer anlässlich der Präsentation am Donnerstagnachmittag. Notwendig sei der Schritt deshalb geworden, um auch in Zukunft für die Stadt einen Handlungsspielraum zu haben und der Bevölkerung eine entsprechende Lebensqualität bieten zu können.

Scharfe Kritik der SPÖ

Der Stadtchef betonte auch, dass Bereiche aber komplett aus den Überlegungen genommen wurden: Keine Kündigungen beim Personal, Kein Verkauf des Wassers und keine Ausgliederung des Wirtschaftshofes. „Auch andere Grausamkeiten wie etwa die Schließung des Hallenbades, das Auflösen des Musikschulverbandes oder die Kürzung freiwilliger Personalzulagen konnten vermieden werden, so ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix, der dann auch konkrete Beispiele nannte, wo in Zukunft entweder eingespart oder mehr Geld lukriert wird.

So werden beispielsweise jährlich an ehemalige Gemeindebedienstete des Krankenhauses, das ja nicht mehr im Besitz der Stadt ist, insgesamt je nach Position und Dienstdauer vor der Pensionierung 323.000 Euro an Treuegeldern ausgeschüttet. 254 Personen, davon leben 72 Prozent nicht einmal in Neunkirchen, kommen in den Genuss dieser Gelder, die von 40 bis 230 Euro pro Monat, zwölfmal im Jahr, reichen. Den Politverantwortlichen ist das ein Dorn im Auge und nicht mehr zeitgemäß. Die Zahlungen würden auf alten Gemeinderatsbeschlüssen basieren – „davon wollen wir unbedingt wegkommen, sofern es rechtlich aber auch geht“, erklärten Osterbauer und Teix.

Eine diesbezügliche Prüfung sei im Laufen. Aber auch an eine Erhöhung der Parkgebühren oder Ausdehnung der Radarüberwachung ist etwa gedacht. Zudem sollen auch Kleinigkeiten wie die Streichung des Pensionistenballs am Ende des Tages das Kraut fett machen. Welche Maßnahmen konkret noch geplant sind, und darunter befinden sich sowohl harte Brocken als auch Skurrilitäten, lesen Sie ab Dienstag in der Printausgabe der NÖN Neunkirchen.

Mit ins Boot holten sich die Regierungsparteien der ÖVP und Grünen auch die FPÖ und die parteilose ehemalige SPÖ-Gemeinderätin Christa Wallner, die sich lobend zu den Prozess äußerten: „Die interne Zusammenarbeit war super“, meinte etwa FPÖ-Gemeinderätin Waltraud Hass-Toder und Wallner lobte die Kreativität der Mitarbeiter, die sich freiwillig und außerhalb ihrer Dienstzeit bei der Ideenfindung eingebracht hätten: „Dass wir Handlungsbedarf haben, war allen klar.“

Außer der SPÖ, so das Podium vorwurfsvoll, denn die Partei hatte sich der Mitarbeit entzogen. Allerdings deshalb, weil gewisse Bedingungen im Vorfeld nicht erfüllt worden waren, wie immer von ihrer Seite betont wurde. Bei der Pressekonferenz sprach man gar von „Arbeitsverweigerung!“ Ein Vorwurf, den die SPÖ mit Kritik kontert: „Das Konzept ist ein lächerliches Papierl und das Geld für den externen Berater um 90.000 Euro hätte man sich sparen können“, geht SPÖ-Stadtrat Günther Kautz mit dem Ergebnis hart ins Gericht.

Viele kleine Dinge würde man zwar umsetzen können, doch die würden in Wahrheit nicht viel bringen. „Die großen Sachen sind zu hinterfragen. Die Treuegelder sind Gehaltsbestandteil und hier gibt es bereits ein Präzedenzfall in Niederösterreich, wo es nicht gelungen ist, da rauszukommen. Außerdem gelten sie nur für Verträge, die vor 1996 abgeschlossen wurden. Das heißt die Zahl der Betroffenen wird ohnehin geringer als mehr!“

Das große Geld wolle man sich im Einnahmebereich durch Erhöhungen bei den Gebühren oder den Einsatz von mehr Radarboxen holen: „Für diese Erkenntnisse muss ich nicht das ganze Haus über Wochen in Aufruhr versetzen und die Abteilungen gegeneinander ausspielen und dann da alles medial ausschlachten.“ Aber auch Skurrilitäten sind Kautz nicht verborgen geblieben: „Beim Pumptrack will man etwa durch Werbeeinnahmen 18.000 Euro lukrieren. Da frage ich mich, wo die bis jetzt geblieben sind!“

Die politische Umsetzung soll sukzessive durch Gemeinderatsbeschlüsse und die Erstellung der Budgets erfolgen. Erste diesbezügliche Tagesordnungspunkte sollen bereits in der Sitzung am 24. September stehen.