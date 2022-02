Naturschutzbund NÖ sucht Amphibienzaunbetreuer

Ab Ende Februar wandern Jahr für Jahr Amphibien nach ihrer Winterstarre zu ihren Laichgewässern, um sich fortzupflanzen. Dabei führt der Weg für die Frösche, Kröten, Unken oder Molche oftmals über gefährliche Straßen – dabei drohen sie, überfahren zu werden. Der Naturschutzbund NÖ startet daher einmal mehr seine große Artenschutzaktion und sucht dazu Personen für die Betreuung von Amphibienstrecken im Bezirk Neunkirchen – konkret für die Amphibienstrecke am Schlossteich in Schrattenbach sowie an der L 4151 am Ortsrand von Vöstenhof (Gemeinde Bürg-Vöstenhof).

Der Naturschutzbund NÖ ist telefonisch unter 01 402 93 94 oder per E-Mail an noe@naturschutzbund.at erreichbar. Nähere Informationen zum Projekt „Amphibienschutz an NÖs Straßen“, das von EU und Land NÖ finanziert wird, findet man unter https://www.noe-amphibienschutz.at.

