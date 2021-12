Aspangberg-St. Peter: Chlor im Wasser sorgt für Verunsicherung

Weil seit gut einem halben Jahr chloriertes Trinkwasser in seinem Glas landet, ist ein Bürger aktuell nicht allzu gut auf die Gemeindespitze zu sprechen. Er spricht von einer „nicht zumutbaren Situation“, weil man dem zweijährigen Sohn das Wasser nicht zu trinken geben wolle.

„Auch wenn es immer heißt, dass das Wasser nicht gesundheitsschädlich ist, klagen etliche Leute über Darmprobleme oder Ähnliches“, meint er. Vor allem aber stößt er sich an „mangelnder Information“: „Im Juni und Juli wurde die Sache bekanntgegeben, seitdem gab es aber keine Info mehr seitens der Gemeinde.“ Und bei Anfragen werde man nur vertröstet.

Grund für die Schutzchlorierung ist ein Keim, der im Sommer im Bereich der Quellzuläufe der Hirschgrabenquellen nachgewiesen wurde. Eine „sehr unangenehme Situation für die Bürger“, gibt Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP) auf NÖN-Anfrage zu – allerdings gesundheitlich unbedenklich: „Aber es stimmt, dass sich das manchmal geruchlich bemerkbar macht!“ Konkret erfolgt die Chlorierung mit 0,1 Milligramm pro Liter.

Chlorierung voraussichtlich noch bis zum Jahreswechsel

Der Ortschef erklärt, dass man seit Monaten mit Hochdruck an dem Problem arbeite und – um die Wasserversorgung nachhaltig zu sichern – auch damit begonnen habe, zwei zusätzliche Quellen in Mariensee zu fassen. Die bereits bestehenden Quellfassungen müsse man „Schritt für Schritt“ sanieren – jene Quelle abzuschalten, bei der es starken Wurzeleinwuchs gab, sei aber keine Option, da man dann zu wenig Wasser habe. Der gröbste Schaden bei dieser einen Quelle sei mittlerweile aber schon beseitigt.

Abhilfe soll nun jedenfalls eine UV-Anlage schaffen: „Damit, so hoffe ich, sollten wir die Chlorierung zum Jahreswechsel abschalten können“, so die Prognose des Ortschefs. Was die Kommunikation betrifft, räumt er Fehler ein: „Das ist nicht optimal gelaufen. Nicht zuletzt deswegen, weil wir geglaubt haben, dass das Problem demnächst behoben ist.“