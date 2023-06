Diskussion: Geteilte Meinungen zu Windkraft-Projekt im Wechselgebiet

Von Fragen wie „Warum müsst ihr die Natur zerstören?“ zu Aussagen wie „Ich begrüße das Projekt voll und ganz“ war alles dabei. Die Leiter der Firma „Ventureal“ hatten vergangenen Donnerstagabend ins Mehrzweckgebäude der Gemeinde Aspangberg-St. Peter eingeladen. Das Unternehmen, das sich hauptsächlich mit Green Energy-Projekten - sprich Grüner Energie - beschäftigt, will im Wechselgebiet zwei Windkraftparks errichten.

Konkret sollen in den Gemeinden Aspangberg-St. Peter und Mönichkirchen auf den Bergkämmen des Hartbergs, des Kogls und der Steinernen Stiege 15 Windräder gebaut werden. Die daraus gewonnene Energie soll wiederum den Bürgern aus besagten Gemeinden sowie jenen aus Aspang Markt im Rahmen von Energiegemeinschaften zugute kommen. „Bei diesem Projekt haben nicht nur die Grundbesitzer oder die Gemeinden etwas davon, hier kann jeder profitieren“, erklärte „Ventureal“-Firmengründer Franz Blochberger, der das Unternehmen mit seinen Brüdern Martin und Andreas leitet.

In diesen Bereichen sollen die Windräder platziert werden. Die grünen Punkte befinden sich auf dem Gemeindegebiet von Aspangberg-St. Peter, die orangenen in Mönichkirchen. Foto: Tanja Barta

Bei voller Leistung würde jedes einzelne Windrad 7,2 Megawatt Energie liefern. Somit könnten nur durch ein Rad tausende Haushalte mit Strom versorgt werden. Aus diesem Grund bietet die Firma auch die Gründung von Energiegemeinschaften an. In dieser könnte jedes Mitglied 3.000 kW/h Strom verbrauchen, für den ein viel geringerer Preis als am Markt bezahlt werden müsste.

Dasselbe Angebot einer Gemeinschaft gibt es auch für Betriebe: Hier können pro Firma 20.000 kW/h genutzt werden. „Wir haben hier bewusst ein Limit gesetzt, weil wir nicht wollen, dass die Leute mehr Strom verbrauchen, weil er günstiger ist. Sie sollen auch dazu aufgerufen werden, bewusst mit Strom umzugehen“, erklärte Blochberger - einer seiner Brüder führt den „Eis Greissler“ in Krumbach - die Begrenzung.

Um mit dem Projekt starten zu können, bräuchte es allerdings bestimmte Voraussetzungen: So müssten neben den Grundstückseigentümern auch die Gemeinden mit einem Gemeinderatsbeschluss ihre Zustimmung geben. Außerdem müsste sich das Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterziehen. Wenn diese positiv ausfällt, könnten die Windräder innerhalb eines Jahres stehen. „Es gibt noch keinerlei Verträge, nur Gespräche“, betonte der Firmenchef. Wenn alles nach Plan laufen sollte, könnten die Windräder ab 2028 Strom liefern.

Positive, aber auch kritische Stimmen

Geteilte Meinungen zu dem Projekt gab es seitens der Bevölkerung. Während einige Besucher das Projekt befürworteten, war es einigen anderen ein Dorn im Auge. „Ich spreche mich ganz klar dagegen aus, weil mir die Landschaft am Herzen liegt“, meinte etwa eine Anrainerin, die vor vielen Jahren von Wien ins Wechselgebiet gezogen ist. Auch der Lärm, der durch die Windräder entsteht, war Thema. „Wenn ich das den ganzen Tag höre, werde ich verrückt“, lautete etwa die Meinung einer anderen Frau.

Grundsätzlich wird die Lage von Windrädern durch gewisse Kriterien wie Schattenwurf oder auch Lautstärke bestimmt. So seien die Windräder laut den Mitarbeitern von „Ventureal“ lediglich in gewissen bewohnten Bereichen marginal wahrzunehmen. Beim Bau müssten zudem gewisse Abstände eingehalten werden: 1.200 Meter Entfernung von Ortschaften, 750 Meter von Landwirtschaften.

Zwischen den durchaus kritischen Stimmen gab es aber auch positives Feedback für das Projekt. „Ich bin dafür. Wenn ich allerdings näher daran wohnen würde, wüsste ich nicht, ob es mir dann auch gefällt“, konnte ein Bürger die Kritik ein Stück weit verstehen. Eine andere Anrainerin meinte widerum: „Grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Für mich ist das einzige Problem das Landschaftsbild, das dadurch gestört wird.“

Bevölkerung soll nochmals befragt werden

Wie schnell die Entscheidung im Gemeinderat fallen wird, konnte Aspangbergs Ortschef Bernhard Brunner (ÖVP) direkt nach der Infoveranstaltung nicht sagen: „Auf jeden Fall nicht vor dem Sommer.“ Generell möchte er, bevor das Ortsparlament eine Entscheidung trifft, nochmals die Bevölkerung fragen, wie sie zu dem Thema steht.

Er selbst steht dem Projekt ebenfalls noch „zwiegespalten“ gegenüber, wie er der NÖN bei der Infoveranstaltung erzählte: „Eine solche Energiegemeinschaft ist sicher lukrativ für die Bevölkerung, anderersseits tue aber auch ich mir schwer, wenn die Windräder mitten in der Landschaft stehen“, gab er zu. Im selben Atemzug betonte er aber auch, dass man in Zukunft sicher mehr Strom brauchen werde: „Jeder will grünen Strom, aber nicht direkt vor der Haustür.“ Gegenargumente, wie etwa die Lautstärke der Windräder, lasse er - im Hinblick auf laute Luft-Wärme-Pumpen oder auch Skikanonen im Winter - nicht gelten.

Möchkirchen: Absage via Gemeindehomepage-Posting

Eine deutliche Absage erteilte dem Projekt unterdessen die Gemeinde Mönichkirchen mit einem kurzem Statement auf der Gemeindehomepage. „Nach der persönlichen Rücksprache des Herrn Bürgermeisters Andreas Graf mit der NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, können und müssen wir mitteilen, dass keine Windräder in Mönichkirchen, und auch nicht im NÖ Wechselgebiet, errichtet werden“, heißt es in dem Schreiben. Zudem sei es seitens des Landes weiterhin nicht geplant, das Wechselgebiet für Windkrafterzeugung zu zonieren.