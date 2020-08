Neue Wege gehen und die Heimat noch lebenswerter machen. Im Rahmen des Ternitzer Stadterneuerungsprogrammes, das mit 1. Jänner gestartet hat, möchte man mit Bürgerbeteiligung verschiedenste Projekte in Ternitz umsetzen.

Zum Beauftragten des gesamten Prozesses, der sich über vier Jahre zieht, wurde SPÖ-Gemeinderat Erik Hofer bestimmt. „Ich wurde gefragt und habe sofort ,Ja‘ gesagt, da es ein echt cooles Projekt ist“, so der junge Mandatar. Doch das Team rund um Hofer wurde zu Beginn des Jahres dann auch wieder ganz schnell durch die Corona-Pandemie ausgebremst. „Wir hatten im Jänner beziehungsweise Februar einen Fahrplan, der dann auch ganz schnell wieder gekübelt wurde“, erinnert sich der Stadterneuerungsbeauftragte zurück. Der Prozess selbst stand jedoch nicht still.

„Wir haben schnell gehandelt und uns etwas anderes einfallen lassen“, erzählt Hofer. Und zwar einen Fragebogen für alle Ternitzer, der eigentlich erst in einer späteren Projektphase an die Bürger gehen sollte. Von klassischen Fragen, wie der Bewertung des Bildungsangebots bis hin zu „speziellen Fragen, wie ‚Was würdest du in Angriff nehmen, wenn du Bürgermeister wärst?“, wie Hofer meint, wurde hier alles abgefragt.

Die Ergebnisse des Fragebogens werden dann, wenn es die Situation rund um Corona erlaubt, im Rahmen einer Veranstaltung Ende September bzw. Anfang Oktober der Öffentlichkeit präsentiert. „Danach wird sich ein Beirat bilden, der zu einem Drittel aus Personen aus der Verwaltung, zu einem Drittel aus Politikern und einem Drittel Bevölkerung besteht“, erklärt Hofer den Vorgang. Dieser Beirat wird dann ein Konzept erarbeiten, das ab dem Jahr 2021 bis 2024 umgesetzt werden soll. „Bürger, die gerne mitmachen wollen, können sich jederzeit gerne am Rathaus melden. Wir haben das Projekt auch so angelegt, dass die Ternitzer wirklich mitgestalten können“, so Hofer.

Welche Projekte genau umgesetzt werden, kann der SPÖ-Gemeinderat jetzt noch nicht sagen. „Wir haben uns diesbezüglich aber sehr breit gefächert aufgestellt“, meint Hofer.