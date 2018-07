Über acht Jahre saß Sevinc Balikci als Gemeinderätin für die Grünen, die jetzige Bürgerliste, im Stadtparlament. In der vergangenen Gemeinderatssitzung verabschiedete sie sich allerdings von ihren Kollegen. Ihren Sitz wird zukünftig Anna Spies übernehmen.

Es war eine Entscheidung, die schnell getroffen wurde. „Ich ziehe mich aus beruflichen Gründen zurück. Das geht sich zeitlich einfach nicht mehr aus, da musste ich Prioritäten setzen“, so Balikci über ihren Rücktritt. Die Zeit im Gemeinderat möchte sie auf keinen Fall missen. „Man weiß ja eigentlich gar nicht, in welche Bereiche man überall Einblick bekommt und wie sehr man mitgestalten darf. Das war für mich schon eine sehr spannende Zeit“, so die zweifache Mutter. Der Politik will sie aber nicht ganz den Rücken kehren. Wenn sie jemand brauche, dann sei sie auch zur Stelle, so die Ex-Mandatarin. „Bei einer so kleinen Partei wie unserer ist es einfach wichtig, wenn man jemanden hat, der Erfahrung mitbringt“, bleibt sie weiterhin der Bürgerliste treu.

Die 38-jährige Anna Spies soll bereits in der September-Sitzung ihre Liste im Gemeinderat vertreten: „Ich möchte die Arbeit von Sevinc weiterverfolgen. Großes Thema für mich ist natürlich das Radkonzept, das so schnell als möglich umgesetzt werden sollte. Zudem möchte ich es schaffen, dass Projekte, die einfach umzusetzen sind, auch so schnell als möglich erledigt werden!“