Es ist angerichtet in Breitenau: Kwas und Schön sollen übernehmen

Notwendig sind die Neuwahlen durch den Rücktritt von Ortschef Helmut Maier geworden, der sich mit Erreichen seines 60ers aus der Politik zurückziehen wird, die NÖN berichtete. Somit wird der bisherige Vizebürgermeister und Amtsleiter Robert Kwas als logischer Nachfolger für ihn ins Rennen gehen: „Wir haben ein gutes Einvernehmen und ich gehe davon aus, dass wir ihn unterstützen werden. Das wird auch bei der Wahl von Elke Schön zur Vizebürgermeisterin so sein“, kündigt ÖVP-Ortsparteichef Hannes Mauser im Vorfeld an. Seine Partei hält 4 der insgesamt 19 Mandate, 14 entfallen auf die SPÖ, die die absolute Mehrheit hält, und eines auf die FPÖ. Somit sind die Wahlen für die SPÖ ohnehin nur Formsache.

Der designierte Ortschef Robert Kwas möchte sich vor der offiziellen Wahl trotzdem nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen: „Ich würde mich sehr freuen, wenn es so ist. Den gemeinsamen Weg für Breitenau, in dem das Wohl der Ortschaft im Vordergrund steht und keine Zeit für Parteihickhack bleibt, würde ich gerne fortsetzen. Denn zu tun gibt es für uns als Zuzugsgemeinde genug“, spricht er etwa den Ausbau des Kindergartens auf drei weitere Gruppen an. Kwas ist seit 2020 Vizebürgermeisterin. Mit Elke Schön, die seit 2008 für die SPÖ im Gemeinderat sitzt und die auch schon lange als geschäftsführende Gemeinderätin fungiert, pflegt er eine gute Zusammenarbeit.

Auf der Tagesordnung steht am Mittwoch auch die Angelobung eines neuen Mitglied des Gemeinderates: Jennifer Biela wird für die SPÖ das Mandat des scheidenden Bürgermeisters übernehmen. Für Helmut Maier wird es im Zuge der Sitzung aber keine spezielle Verabschiedung geben. Die ist mit einer eigenen Feier in würdigen Rahmen an einem anderen Termin geplant.