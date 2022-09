Bürgermeister Rettenbacher tritt zurück

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Ich bin 35 Jahre in der Politik in führender Position. Es ist schon länger bekannt, dass ich nicht zur nächsten Wahl antreten werde. Jetzt ist Halbzeit, jetzt sollen einmal die Jungen zeigen, was sie können“, gibt Eduard Rettenbacher einen Einblick in seine Beweggründe, „ich habe, denke ich, genug gemacht für Payerbach, jetzt will ich meine Pension genießen, ich bin kein Sesselkleber!“

Am 27. September werde bei der Gemeinderatssitzung über die weiteren Schritte entschieden, bis 26. September sei er ja noch im Amt.

Nähere Details und Stellungnahmen der anderen Fraktionen dazu ab Mittwoch in der Printausgabe der NÖN Neunkirchen.

