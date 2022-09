Bürgermeister-Wechsel Jochen Bous ist neuer Payerbacher Ortschef

Lesezeit: 3 Min Philipp Grabner BH Barbara Hagenbichler

M it 20 von 21 Stimmen wurde der bisherige Vizebürgermeister am Dienstagabend in der Ghegahalle zum neuen Ortschef gewählt. Sein neuer Stellvertreter Joachim Köll erhielt sogar alle 21 Stimmen.