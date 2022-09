Bezirk Neunkirchen: Amtsinhaber mit guten Karten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nicht nur in Umfragen, auch einem Rundruf bei Neunkirchner „Promis“ zufolge hat Alexander Van der Bellen gute Chancen für einen Wahlsieg.

Für Künstlerin Charlotte Seidl vom „Gut Gasteil“ in Prigglitz ist der ehemalige Grünen-Chef die einzige Alternative. „Er hat sich bewährt durch seine Umsicht, Gelassenheit und seinen Respekt vor allen Andersdenkenden“, urteilt sie. Die übrigen Kandidaten bezeichnet sie allesamt als „Selbstbeweihräucherer“, nur Dominik Wlazny („Bierpartei“) sei „erträglich“, sagt Seidl.

Wie sie bedauert auch ihr Künstlerkollege Ingo Rigler aus Neunkirchen, dass diesmal kein weiblicher Name auf dem Stimmzettel stehen wird. Er wird jedenfalls ebenso den Amtsinhaber unterstützen: „Alexander Van der Bellen hat seine Sache gut gemacht.“ Das sieht auch Kabarettist Herbert Steinböck aus Kirchberg so. Van der Bellen habe sich als „souveräner Staatsmann“ und „über den Parteien stehender Präsident“ bewiesen – „und das Land vor so mancher Krise bewahrt“, lobt Steinböck.

Auch Bundesrätin und Stadtchef für Präsident

Neunkirchens SPÖ-Bundesrätin Andrea Kahofer würde sich generell „eine Frau und eine Verjüngung“ beim höchsten Amt im Staat wünschen. Sie will diesmal jedenfalls ebenso Alexander Van der Bellen unterstützen, nicht nur mangels Alternative: „Gerade in Zeiten der Krise ist ein amtserfahrener Präsident von Nutzen.“ Das sieht auch Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) so: „Van der Bellen hat seine Geschäfte sehr ruhig und seriös erledigt.“

