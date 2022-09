Bezirk Neunkirchen: Türkis und Rot ohne Wahlempfehlung

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Wenn die Österreicherinnen und Österreicher am 9. Oktober dazu aufgerufen sind, ihr Staatsoberhaupt zu wählen, dann haben sie dabei so viele Möglichkeiten wie noch nie. Neben Amtsinhaber Alexander Van der Bellen, der Umfragen zufolge hohe Chancen auf einen Sieg hat, wollen sechs weitere Männer in die Hofburg.

„Ich hoffe sehr, dass es eine Stichwahl gibt, und ich halte das auch für realistisch.“

Dass darunter mit Walter Rosenkranz auch ein einstiger FPÖ Niederösterreich-Landesparteichef ist, freut naturgemäß den blauen Landtagsabgeordneten Jürgen Handler, der den derzeitigen Volksanwalt seit zehn Jahren auch persönlich kennt. Rosenkranz sei „ein Jurist, bürgernah und politisch sehr erfahren“, so Handler, auch geschäftsführender Parteichef im Bezirk. Seine Prognose für die Wahl? „Ich hoffe sehr, dass es eine Stichwahl gibt, und ich halte das auch für realistisch.“

Wahlauftritte im Bezirk seien keine geplant, sehr wohl werde es aber Verteilaktionen geben: „Dass der Kandidat in jeden einzelnen Bezirk kommt, ist natürlich in dieser kurzen Zeit einfach nicht möglich!“

Keine Wahlempfehlung von ÖVP und SPÖ

Offiziell kein „grüner“ Kandidat, geht Amtsinhaber Alexander Van der Bellen aber mit Unterstützung seiner früheren Partei ins Rennen. Auch die Bezirkspartei rund um Neunkirchens Vizebürgermeister Johann Gansterer wirbt für den ehemaligen Bundessprecher. „Gerade in unruhigen Zeiten braucht es Stabilität, und die hat Van der Bellen im Zuge von Ibiza und Co bewiesen“, sagt Gansterer. Dass die übrigen Parlamentsparteien (abseits der FPÖ) keinen Kandidaten entsenden, wertet er als „gutes Zeichen“. Aktiv wird seine Partei sich mit dem Aufstellen von Wahlplakaten einbringen.

„Die Leute sind mündig genug, sich zwischen den Kandidaten zu entscheiden.“

Keine Wahlempfehlung gibt es von der Bundes-ÖVP – eine Vorgabe, an die sich auch Bezirksparteichef Hermann Hauer auf NÖN-Nachfrage hält: „Die Leute sind mündig genug, sich zwischen den Kandidaten zu entscheiden.“ Wen er wählen wird, will er nicht verraten, der Amtsinhaber habe in seiner ersten Amtszeit jedenfalls oftmals „beruhigend wirken“ können, sagt Hermann Hauer: „Aber ich war auch nicht mit allem einverstanden!“

„Ich würde mir nur einen Wahlgang mit einem klaren Ergebnis wünschen.“

Dass seine Partei keine eigene Kandidatin oder Kandidaten ins Rennen schickt, empfindet Hauer als richtig – ebenso wie sein rotes Pendant, SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Christian Samwald aus Ternitz: „Das hätte keinen Sinn ergeben, wo es doch schon einen geeigneten Kandidaten gibt.“ Wen er wählen wird, will Samwald – ebenso wie Hauer – nicht verraten, der Landtagsabgeordnete lässt zwischen den Zeilen aber Sympathien für den Amtsinhaber durchblicken: „Ich würde mir nur einen Wahlgang mit einem klaren Ergebnis wünschen.“ Dass es keine Frau als Kandidatin gebe, sei aber sicherlich „schade“.

