Bundespräsidentenwahl Bezirk Neunkirchen: VdB voran, Rosenkranz siegt in Schwarzau

Lesezeit: 2 Min Philipp Grabner

Alexander Van der Bellen hat auch im Bezirk Neunkirchen die Nase vorne. Wie sein FPÖ-Konkurrent Walter Rosenkranz zierte der Amtsinhaber auch in der Bezirkshauptstadt, wie hier am Bahnhof, etliche Plakate. Foto: Tanja Barta

D as vorläufige Bezirksergebnis steht zur Stunde noch aus, in den bisher ausgezählten Gemeinden hat aber allesamt Alexander Van der Bellen die Nase vorne. Mit einer Ausnahme: In Schwarzau im Gebirge gewinnt, mit nur wenigen Stimmen Vorsprung, FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz.