Nach Gasthaus-Schließungen: Neue Wahllokale in Gloggnitz

Bei der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober müssen sich zahlreiche Gloggnitzer auf neue Wahllokale gefasst machen. Nicht zuletzt durch die Schließung von drei Wirtshäusern musste sich die Stadtgemeinde sprichwörtlich auf die Suche machen. „Und wir mussten uns neue Wahllokale suchen“, wie Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste) erklärt.

Anstelle des Wahllokals im Gasthaus „Stuppacherhof“ in Blum ist das Wahllokal jetzt bei der Firma Blaschek in Stuppach. Neu ist auch das Wahllokal im ehemaligen Sonderpädagogischen Rathaus. Eben dorthin ist jener Sprengel übersiedelt, der bisher im Gasthaus Blum auf der „Zeile“ zu finden war.

Die Bewohner aus Aue, die bisher im Gasthaus Rigler ihren Wahlzettel abgegeben haben, müssen nunmehr in das Feuerwehrhaus in Aue wählen gehen. Und das Vereinshaus der ÖBB-Eisschützen im Bereich der Unteren Silbersbergstraße kann ebenfalls nicht mehr genutzt werden. Diese Wähler müssen künftig in der Raiffeisenbank Gloggnitz ihre Stimme abgeben.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.