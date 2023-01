Scheiblingkirchen: Baldiges Aus für Tempo 60?

Seit Jahresbeginn ist er gültig: der 50er entlang der B54 im Bereich der Gemeinde Warth. Im direkt angrenzenden Ort Scheiblingkirchen gilt weiterhin ein 60er im Ortsgebiet. Das soll sich, wie ÖVP-Bürgermeister Johann Lindner bestätigt, aber ebenfalls ändern.

Während sich die Autofahrer in der Gemeinde Warth bereits an die neue 50 km/h-Beschränkung halten müssen, wird es in Scheiblingkirchen noch etwas dauern, bis man hier vom Gas steigen muss.

Verkehrsinsel als „Einbremser“

„Dieses Jahr werden wir diesbezüglich noch nichts umsetzen können. Wir peilen aber das Jahr 2024 an“, so ÖVP-Bürgermeister Johann Lindner, der betont, dass viele finanzielle Mittel der Gemeinde dieses Jahr in den Bau des neuen Feuerwehrhauses fließen. Sicher ist aber, dass man bei der Ortseinfahrt von Seebenstein kommend eine Verkehrsinsel errichten möchte. Ob der Zebrastreifen an der B54 bleiben kann, stehe in den Sternen.

„Hier möchten wir aber ebenfalls eine Verkehrsinsel errichten, um den Weg von einer Straßenseite auf die andere zu verkürzen“, so Lindner. Diese Maßnahmen sollen im Endeffekt dazu beitragen, dass vom Verkehrssachverständigen eine 50er-Zone genehmigt wird.

