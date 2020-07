Zwischen Edenhof (Gemeinde Puchberg am Schneeberg) und Stixenstein (Stadtgemeinde Ternitz) ist zur Stunde die B 26 gesperrt. Das bestätigt Puchbergs Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) der NÖN am Donnerstagabend in einem Telefongespräch. Grund dafür ist ein Murenabgang. „Die Auffahrt nach Gutenmann ist noch befahrbar“, so der Ortschef. Die Sperre werde voraussichtlich noch bis 22 Uhr andauern, so Diertl.