Genau zwei Monate vor Weihnachten wurde das Programm des diesjährigen Advents in der Buckligen Welt allen teilnehmenden Gemeinden vorgestellt. 17 Orte und Städte sind es 2018, die auf viele Gäste bei ihren Veranstaltungen hoffen.

Der Advent in der Buckligen Welt findet bereits zum 18. Mal statt und zählt daher zu einem der längsten Projekte der Leader-Gruppe. Das Programm wird am 17. November in Krumbach sowie Bad Schönau gestartet. Aus dem Bezirk Neunkirchen sind die Gemeinden Edlitz, Zöbern, Aspang Markt, Pitten, Grimmenstein, Seebenstein sowie Scheiblingkirchen mit von der Partie.

Um den Gästen die Anreise so bequem wie möglich zu machen, wird auch in diesem Jahr wieder ein Shuttle-Service angeboten (siehe Infobox).

Im Rahmen der Adventfeier im Gasthaus Reisenbauer stellte Fotograf Walter Strobl den „Bucklige Welt“-Kalender für das kommende Jahr vor. Dabei hat es die Gemeinde Edlitz sogar auf das Titelbild geschafft. Weiters zu sehen sind Otthertal, Warth, Aspang, Pitten, Aspangberg und Seebenstein.