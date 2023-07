„Erlebnis am Bauernhof“: Zehntes Ferienspiel der Zöberner Senioren

Einmal mehr hatten Senioren-Obmann Sepp Spanring und sein Team einen umfassenden Stationenbetrieb vorbereitet - auf dem Programm standen Kutschenfahrten, diverse Spiele sowie eine Begegnung mit Alpakas. Weil Spanring im Zuge der Veranstaltung ankündigte, zum letzten Mal als Organisator fungiert zu haben, dankte Senioren-Bezirksobfrau Christine Vorauer ihm und seiner Frau Maria für „das unermüdliche Engagement und den großen Einsatz“.

Dankesworte kamen außerdem von Senioren-Landesobmann-Stv. Magdalena Eichinger sowie Zöberns Bürgermeister Alfred Brandstätter (ÖVP). Letzterer freut sich über das einmal mehr große Interesse am gesamten Ferienspiel-Angebot: „Dieses wird auch heuer wieder sehr gut angenommen. Vielen Dank an alle Vereine, die mitmachen und an unsere geschäftsführende Gemeinderätin Monika Schindler für die Organisation.“

Das gesamte Ferienspiel-Angebot gibt es online: https://www.zoebern.at/Zoeberner_Ferienspielprogramm_2023