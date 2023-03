Gemeinde Feistritz sucht Gastro-Pächter

15 Jahre lang führte Uwe Haselbacher den Feistritzer „Burgkeller“, im Herbst letzten Jahres warf der Gastronom das Handtuch. Seitdem läuft in der Amtsstube die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin, bestätigt Bürgermeister Franz Sinabel (ÖVP), der derzeit in mehrfacher Hinsicht eine schwierige Situation für ein solches Unterfangen ortet. „In mehreren Gemeinden werden derzeit Gastronomen gesucht, etwa in Aspangberg oder in Grimmenstein. Und nach wie vor sind die Energiekosten ein großes Thema.“

So sich aber ein geeigneter Interessent findet, kann sich Sinabel eine entsprechende Unterstützung vorstellen: „Wir werden schauen, ob man ihm etwa im Bereich der Miete entgegenkommen kann.“ Zuvor müsse sich aber einmal jemand melden, sagt der Ortschef: „Dann kann man über die Möglichkeiten sprechen.“

Die monatliche Miete zuzüglich Betriebskosten ist derzeit mit 885 Euro netto angesetzt.

Die Ausschreibung und weitere Informationen finden sich auf der Gemeindehomepage www.feistritz-wechsel.gv.at

