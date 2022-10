Ein Blick ins neue Grünbacher Kaffeehaus

Lange wurde teils heftig darüber diskutiert, seit wenigen Wochen hat das Café Bergwerk am Hauptplatz tatsächlich geöffnet. Vorerst noch in einer „Probephase“, will Pächter Dimitris Papaoikonomou mit Anfang November den Regelbetrieb mit fixen Öffnungszeiten starten. Dann soll das Lokal am Hauptplatz mittwochs bis sonntags offen sein.

Papaoikonomou, seit 25 Jahren in der Gastronomie tätig, zeigt sich mit den ersten Betriebstagen sehr zufrieden, wie er beim Besuch der NÖN sagt: „Es ist noch Probezeit, wir sind noch ein wenig dabei, uns zu organisieren, aber wir werden von Tag zu Tag besser“, bittet er um Nachsicht, sollten noch kleinere Probleme auftreten. Er betont, dass das Café nicht ihm, „sondern den Grünbachern gehört. Ich bediene nur“, gibt er sich bescheiden.

Bei den Zutaten zählt die Regionalität

Auf der Karte des „Bergwerks“ finden sich neben Kaffee verschiedene Getränke, kleine Snacks sowie hausgemachte Mehlspeisen. Bei den Frühstücksangeboten setzt Papaoikonomou auf originelle Namen wie „Grünbacher“, „Schneeberg“ oder „Hohe Wand“. Für den Regelbetrieb ist außerdem ein eigener Mittagsteller geplant: „Vermutlich werden das griechische Speisen sein“, so der 45-jährige Wiener. Besonders wichtig sei ihm bei den Zutaten die Regionalität: „Fertigsachen mag ich nicht.“

Für die Grünbacherinnen und Grünbacher hat Papaoikonomou nur lobende Worte übrig: „Sie sind sehr freundlich, sehr offen und sehr direkt. Ich fühle mich wohl!“ Inwiefern er die politische Diskussion rund um die Sinnhaftigkeit der Einrichtung im Vorfeld (die ÖVP hatte es stets sehr kritisch gesehen) mitbekommen hat? „Ich versuche, alle für das Kaffeehaus zu gewinnen – und zwar ohne Ausnahme!“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.