Cannabisplantage in Neunkirchen ausgehoben

Ins Visier der Exekutive war der Österreicher im Rahmen einer Routineamtshandlung vor ein paar Tagen gerückt. ,,Kollegen wollten etwas überprüfen und bemerkten im Hof verdächtigen Spuren sowie den auffälligen Geruch, der auf Cannabis hindeutete", so Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller.

Während man den Verdächtigen vorerst in Sicherheit wiegte, liefen im Hintergrund bereits die Ermittlungen an. Die in der Hausdurchsuchung am Montagmorgen gipfelten.

Der 41-Jährige dürfte in der Zwischenzeit bereits fleißig gewesen sein und hatte einen Großteil der professionell betriebenen Cannabisplantage abgeerntet und die Pflanzen in Kübeln deponiert. Am Ende wurden rund 1,6 Kilogramm sichergestellt. ,,Für unsere Verhältnisse eine ganz schön beachtliche Menge", so Neumüller, der auch die perfekt abgelaufene Amtshandlung spricht und das gute Zusammenspiel der Behörden lobt. Denn im Vorfeld war Vorsicht geboten, war der Verdächtige doch auch im legalen Besitz einer Waffe. Die Amtshandlung selbst verlief dann aber völlig problemlos.

Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Staatsanwaltschaft wird nach Ende der Erhebungen über die weitere Vorgangsweise entscheiden.

