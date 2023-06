„moz art“-Festival bekommt eigenes Mega-Orchester

Am 9. Juni gibt das erst im Februar 2022 neu gegründete Kollektiv in Gloggnitz sein Debüt, mit Werken von Mozart, Schostakowitsch und Kropfitsch. Neben einem Wiedersehen mit Dirigent Alexei Kornienko und Geiger David Kropfitsch stellt sich als weiterer Solist der slowenische Spitzenklarinettist Darko Brlek an diesem Abend dem „moz art“-Publikum vor.

„Mit dem Namen ‚Capella Mahleriana‘ erinnern wir an den großen Komponisten Gustav Mahler, der stets eine besondere Zuneigung zur Semmeringregion verspürte“, erläutert „moz art“-Intendant Kropfitsch, der stolz das neue Orchester in Gloggnitz präsentieren wird. Wie viele Künstler seiner Zeit zog es auch Mahler auf den Semmering, wo er sich zumindest zeitweise niederlassen wollte. Den Bau seiner Villa sollte der Komponist allerdings nicht mehr erleben – erst seine Witwe, Alma Mahler, ließ am Kreuzberg zwischen Gloggnitz und Reichenau die noch heute existierende berühmte Mahler-Villa errichten.

Gegründet wurde die „Capella Mahleriana“ 2022 anlässlich des „WoertherSee Classics Festival“. Die Region Wörthersee spielte im kompositorischen Schaffen von Gustav Mahler eine große Rolle. „So spannt sich mit dem Orchester nun ein Bogen von Klagenfurt nach Gloggnitz und somit von Mahlers Komponierhäuschen in Maiernigg zur Villa Mahler am Kreuzberg, jenen für Gustav Mahlers Leben und Schaffen so wesentlichen Orten“, erklärt Kropfitsch.

Am 9. Juni wird „Capella Mahleriana“ Werke von drei Komponisten interpretieren: Mozarts letztes großes, ganz aus seiner Feder stammendes Werk, sein Klarinettenkonzert in A-Dur, die Kammersinfonie von Schostakowitsch, welche er in Quartettbesetzung eigentlich an Stelle seines Requiems geschrieben hat, und eine Elegie von Johannes Kropfitsch. Im Verein mit allen drei Werken wird dieses Konzert zu einem besonderen Abend voll musikalischer Liebe und Leidenschaft werden.

Das Eröffnungsprogramm

„Liebe und Leidenschaft“ – Freitag, 9. Juni, 19 Uhr, Stadtsaal Gloggnitz:

Capella Mahleriana

Alexei Kornienko, Dirigent

David Kropfitsch, Violine

Darko Brlek, Klarinette

Programm:

J. Kropfitsch: Elegie für Violine solo und Streichorchester

W.A. Mozart: Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur, KV 622

D. Schostakowitsch: Kammersinfonie op. 110a

Das Festival

„Liebe und Leidenschaft“ ist das erste große Orchesterkonzert von „moz art“ 23. Weitere 30 Konzerte, von Klassik bis Jazz, werden in den kommenden Monaten an verschiedenen Spielorten in Gloggnitz zur Aufführung gelangen und schon so wie im vergangenen Jahr für die musikalische Note in der Kulturregion Semmering sorgen.