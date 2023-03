Ternitz: Geschwister begeistern mit Gesang

Wer sie hört, kann sich ihrer Stimmen nicht entziehen. „JusThere“ (übersetzt: einfach da, Anm.) aus Ternitz sind (noch) ein musikalischer Geheimtipp. Das Duo Theresa Höller (31) und Julia Eibensteiner (39) spielt seit zwölf Jahren bei Taufen, Hochzeiten und privaten Feiern.

Öffentliche Konzerte stehen seit fünf Jahren auf ihrem Tourneeplan. Ob im Kellerhaus in Katzelsdorf, bei „Dialekt schmeckt“ oder beim Stadtfest in Wiener Neustadt begeistern die Bauer-Sisters die Zuhörer mit ihren intensiv gefühlvollen Liedern. Wer Glück hat, kann sie auch zu dritt, als „Dreimäderlhaus“, erleben, wo die älteste Schwester Marlene Brandstetter manchmal als Gastsängerin dabei ist. „Aus Zeitgründen sind Auftritte zu dritt sehr rar geworden. Wir haben ja alle einen Brotberuf als Sozialpädagogin und Physiotherapeutin“, so Theresa Höller (Gesang und Gitarre), die sich nach Jahren des Liederschreibens mit ihrer Schwester Julia Eibensteiner (Gesang und Klavier) einen Herzenswunsch erfüllt hat.

Vor wenigen Tagen erschien unter ihrem Künstlernamen „JusThere“ ihre erste CD „About: Leben“. Zum einen, um bei Konzerten die Nachfrage der Besucher zu erfüllen und weil es nach zwölf Jahren komponieren an der Zeit gewesen sei, die besten Lieder auf eine CD zu bringen. Eingespielt wurden die acht Songs an zwei Tagen im neuen „RoadtripMusic“-Tonstudio in Wiener Neustadt. „Unsere Musik ist Akustik Sound, sehr pur, ehrlich ohne Schnick-Schnack. Die Lieder leben von den zweistimmigen Harmonien. Das macht uns unverkennbar“, erklärt Julia Eibensteiner. Die beiden Schwestern einem bestimmten Genre zuzuordnen, ist fast unmöglich. In den Liedern finden sich Jazz-, Pop- und Indie-Einflüsse.

Live erleben kann man „JusThere“ am 20. Mai im Cafe Stadler in Wiener Neustadt. Am 23. Juni beim Meidlinger Markt und im September beim Stadtfest Wiener Neustadt. Zu hören auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen.

