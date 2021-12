Christbäume aus der Region: Tradition seit 40 Jahren

Vom Mautweg in Döppling führt ein Feldweg zu einem kleinen Teich, hinter dem sich sich eine Holzhütte versteckt, die inmitten von Nadelbäumen aller Größen steht. In der Nähe zwitschert eine Tannenmeise und es riecht nach frisch geschnittenem Holz. Genau hier verkauft Thomas Linsberger seit ungefähr 40 Jahren mit seiner Familie Bäume für das Weihnachtsfest. Unter seiner Obhut wird der Christbaumwald bereits in der zweiten Generation geführt.

60 bis 70 Prozent Verlust

Gemeinsam kümmert sich die Familie das ganze Jahr über um Blaufichten und Nordmanntannen in ihrem Wald. Jedes Frühjahr werden die neuen Bäume bestellt und anschließend gesetzt. Das Gras wird gemäht und die gesamte Plantage aus- und zugeschnitten. Das sei laut Linsberger wichtig, "damit das Gras nicht über die jungen Bäume wächst, wodurch sie kaputt werden würden". Doch nicht alle Schäden lassen sich durch die zeitaufwendige Pflege der Familie abwenden. Die Trockenheit geht nicht spurlos an Weihnachten vorbei. Dieses Jahr überlebten rund 60 bis 70 Prozent der neu gesetzten Bäume den zu geringen Niederschlag nicht. "Diese fehlen dann an den kommenden Festen", bedauert Linsberger.

Christbaum im Herbst aussuchen

Verkauft werden die Nadelbäume ausschließlich direkt vom Feld. „Dann kommen die Leute schon im September teilweise, hängen ihr Karterl rauf und schreiben ihren Namen drauf“, erzählt Thomas Linsberger. In seinem Wald können die Besucher ihren Baum schon im Herbst aussuchen und ihn dann kurz vor Weihnachten an den Christbaum Abholtagen zu sich nachhause nehmen. So bleibt der Christbaum möglichst frisch und die Nadeln lange dran. Die Christbaum-Abholtage werden auf Facebook bekannt gegeben.