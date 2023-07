Mit Gewinnspiel in Neunkirchen kühlen Kopf behalten

Das Gewinnspiel der „City-App Neunkirchen“ startet Mitte Juli und mitmachen können alle App-Userinnen und -User. Wie funktioniert die Teilnahme? Einfach die „City-App Neunkirchen“ auf ein Smartphone herunterladen (gratis auf iOS oder Android) und den QR-Code in teilnehmenden Geschäften scannen. Insgesamt müssen neun verschiedene Betriebe besucht und der QR-Code gescannt werden. Die ersten 30 Personen, die diese Bedingungen vollständig erfüllt haben, erhalten über die App einen Coupon für das Neunkirchner Freibad. Es warten drei Saisonkarten für 2024 und 27 Tageskarten für 2023/2024 darauf, eingelöst zu werden.

„Mit diesem Gewinnspiel wird nicht nur die lokale Wirtschaft unterstützt, sondern auch den Menschen die Möglichkeit gegeben, das Freibad zu genießen. Wir hoffen, dass viele Bürgerinnen und Bürger teilnehmen und die Chance nutzen“, so Grünen-Vizebürgermeister Johann Gansterer.

Hinweise zur Teilnahme:

· Damit die Kunden den Gutschein erhalten können, müssen sie den Neunkirchner Sammelpass in der App aktivieren und den Code in den teilnehmenden Betrieben scannen. Den Sammelpass findet man in der App unter „Bonusprogramm“. Für die Nutzung des Bonusprogramms muss man sich registrieren.

· Sollte der Sammelpass nicht angezeigt werden, wird empfohlen, ein Update der App durchzuführen oder die App neu zu installieren.