AMS-Chefin im Interview: "Arbeitslosigkeit wird weiter sinken!"

Im März des Vorjahres – „einem Jahr voller Herausforderungen“ – trat Claudia Schweiger ihren Job als AMS-Geschäftsstellenleiterin in Neunkirchen an. Sie folgte damals auf Walter Jeitler, der in den Ruhestand trat. Mit der NÖN zog Schweiger Bilanz über das abgelaufene Jahr und wagte einen Blick ins neue.

NÖN: Die Pandemie brachte 2021 große Herausforderungen für den Arbeitsmarkt, auch im Bezirk Neunkirchen. Wie fällt Ihre Jahresbilanz aus?

Claudia Schweiger: 2021 war ein durchaus herausforderndes und sehr arbeitsintensives Jahr. Abseits der Lockdowns hat uns das Thema Kurzarbeit einmal mehr sehr beschäftigt. Trotzdem können wir eine positive Bilanz über den Neunkirchner Arbeitsmarkt ziehen: Im Durchschnitt des gesamten Jahres liegt die Arbeitslosigkeit knapp unter dem Vorkrisenjahr 2019. Dieses Vorkrisenniveau hatten wir eigentlich relativ rasch wieder erreicht.

Hat Sie das überrascht?

Schweiger: Dass es tatsächlich so schnell gehen würde, habe ich nicht gedacht. Wir hatten noch nie so viele offene Stellen. Mit dem erwarteten Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent gehe ich davon aus, dass die Arbeitskräftenachfrage weiter anhält und die Arbeitslosigkeit auch im nun angebrochenen Jahr sinkt. Um das Beratungs- und Vermittlungsservice für Job- und auch Personalsuchende weiter zu stärken, haben wir im Haus außerdem die Weichen für eine Organisations-Reform gestellt. Der Bereich „Service für Unternehmen“ wird daher zu einer eigenen Abteilung, einen weiteren Schwerpunkt legen wir auf Berufsinformation und Beratung für die Berufswahl – auch im zweiten Bildungsweg.

Inwiefern wird das Thema Langzeitarbeitslosigkeit im angebrochenen Jahr eine Rolle spielen?

Schweiger: Im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit haben sich 2021 zwar erste Erfolge gezeigt, die Situation erfordert aber weiterhin rasches und klares Handeln. Wir haben daher die Beratungszone mit zwei zusätzlichen Beraterinnen verstärkt. So sind pro Mitarbeiterin weniger Kundinnen und Kunden zu betreuen. Das ermöglicht eine intensivere Zusammenarbeit. Damit wollen wir auch die Qualität steigern.

Die Corona-Pandemie hatte und hat auch Auswirkungen auf den Betrieb in der Geschäftsstelle. Kann man aktuell einfach so, ohne Termin, hierher kommen?

Schweiger: Man kann nach wie vor spontan kommen. Wir sind ein öffentliches Gebäude, das heißt, dass grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen ist. Abseits dessen gelten natürlich 3G am Arbeitsplatz sowie die Maske, wenn kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann. Seit Oktober haben wir auch wieder normale Öffnungszeiten. Generell hat sich in den letzten zwei Jahren aber vieles auf andere Channels verlagert. Ich glaube, dass es einen guten Mix aus all diesen Möglichkeiten braucht. Beratungen per Video oder die telefonische Arbeitslosenmeldung sind gute Ergänzungen.

2022 bringt auch für Sie persönlich Veränderungen, weil Sie ein Jahr darauf die Pension antreten werden.

Schweiger: Mein Pensionsantritt ist erst für das zweite Halbjahr 2023 geplant, aber mir ist es wichtig, schon heuer die Weichen zu stellen und eine optimale Übergabe an meinen Nachfolger oder meine Nachfolgerin sicherzustellen. Das Haus sehe ich jedenfalls sehr gut aufgestellt: Wir konnten 2021 sehr gute Ergebnisse erzielen und liegen nicht zuletzt auch in der Kundenzufriedenheit sehr weit oben.