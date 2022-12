"Advent im Stadtpark" lädt nach Neunkirchen

Werbung

Nach zweijähriger Corona-Pause kehrt der Advent im Stadtpark zurück! Am 17. und 18. Dezember ist es wieder soweit: Die Veranstaltung gilt als Geheimtipp für alle, die einen stimmungsvollen Adventbummel machen wollen, aber auch Programm für die Kinder suchen.

Zum siebenten Mal lädt die Stadtgemeinde Neunkirchen – Achtung dieses Mal aufgrund des Feiertags aber erst am vierten Adventwochenende! – zum stimmungsvollen Advent im Stadtpark. Die Stadtgemeinde Neunkirchen wird von der Feuerwehr Neunkirchen-Stadt, den Pfadfindern und dem Lionsclub unterstützt, um den aufwändigen Aufbau der Hütten und Infrastruktur im Park bewältigen zu können.

Offiziell wird der Advent am Samstag um 15 Uhr auf der Bühne eröffnet. Dort wartet an beiden Tagen ein buntes Programm mit Musik, Improvisationstheater und Vorführungen. Als Highlight gibt es am Samstag um 19 Uhr – erstmals – eine Christmas-Rock-Show mit „Missing Link“.

Kulinarische Schmankerl und viele Vorführungen

Neben kulinarischen Schmankerln wie Blunzengröstl, Käsespätzle, Käsekrainer, Waffeln, Maroni und Braterdäpfel sowie Glühwein, Glühmost oder Kinderpunsch gibt es zahlreiche Standln mit Kunsthandwerk und Handwerksvorführungen (etwa Drechsler und Holzschnitzen mit der Motorsäge).

Einen wichtigen Teil stellt der Kinderbereich „Rudolphs Werkstatt“ dar: Am Samstag und Sonntag wird von 15 bis 18 Uhr ein rundes Programm angeboten. Neben dem „Christkindlpostamt“ gibt es beim Glücksrad kleine Preise zu gewinnen, Geschicklichkeitskurs und Basteln stehen am Programm. Die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes wird an beiden Tagen eine Vorführung um 15.30 Uhr machen. Die Pfadfinder laden an beiden Tagen jeweils um 16 Uhr zu einem Lagerfeuerprogramm und Marshmallows ein. Kutschenfahrten sind von 15 bis 17 Uhr möglich.

Maskottchen undPerchten unterwegs

Maskottchen Rudolph ist natürlich wieder dabei, marschiert durch den Park und verteilt Süßigkeiten. Die Perchten der Neunkirchner „Rauhnachtteufeln“ kommen am Samstag (17.30 Uhr) und Sonntag (17.30 Uhr) und machen nach einer kurzen Präsentation im Bühnenbereich eine Laternenwanderung in den Park. Zuvor kann man mit ihnen bereits eine Laterne im Kinderbereich basteln (bis 17 Uhr). Um auch dem Umweltgedanken Rechnung zu tragen, werden bei den Getränken nur recycelbare Papierbecher ausgegeben. Die Besucher können gerne ihr eigenes Häferl mitnehmen oder eine Tasse beim Lionsstand als Andenken kaufen – es gibt auch die Möglichkeit, die Becher im Park zu reinigen. Ein eventueller Reinerlös kommt den mitwirkenden Vereinen zugute.

Der Eintritt zum Advent im Stadtpark ist frei. Das detaillierte Programm ist auch im Internet unter www.neunkirchen.gv.at sowie in aufliegenden Adventfoldern zu finden.

