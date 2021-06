Während sich landes- und bundesweit die Infektionszahlen nachhaltig entspannen, beschäftigt den Kindergarten Trattenbach seit gut zwei Wochen ein Corona-Cluster: Nachdem am Pfingstsonntag das positive Testergebnis einer Kindergartenbetreuerin bekannt geworden war (und tags darauf via PCR-Test bestätigt wurde), zählte der Cluster zuletzt sogar 32 Personen. Das bestätigt Bürgermeister Johannes Hennerfeind (ÖVP) der NÖN: „Von den 17 Kindergartenkindern wurden sieben positiv auf Corona getestet, der Rest sind Eltern, Großeltern oder Familienmitglieder.“ Zu Redaktionsschluss lag die Anzahl der Positiven Hennerfeind zufolge bei elf.

Nachdem sämtliche Kinder nach Bekanntwerden der Infektion als sogenannte Kontaktperson 1 behördlich in Quarantäne geschickt wurden, hat der Kindergarten mit vorgestern, Montag, wieder den Betrieb aufgenommen. Eindringlich hatte Hennerfeind gemeinsam mit Vizebürgermeister Martin Schabauer (ebenfalls ÖVP) im Vorfeld aber an die Eltern appelliert, die geltenden Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Man könne „nur gemeinsam dieser Pandemie entkommen, wenn wir die vorgeschriebenen Maßnahmen einhalten“, schrieben Hennerfeind und Schabauer in einem Brief, der an die Eltern aller Kindergartenkinder und vorsorglich auch aller Volksschulkinder erging. Und weiters heißt es: „Es ist sehr schade, dass wir nicht alle einem Strang ziehen.“

Trattenbachs Bürgermeister Johannes Hennerfeind (ÖVP). Grabner, Grabner

Denn dem Vernehmen nach sollen vonseiten einer Bediensteten gewisse Dienstanweisungen nicht lückenlos befolgt worden sein – die Maskenpflicht etwa soll nicht immer eingehalten worden sein. Bürgermeister Hennerfeind (ÖVP) bestätigt, dass es diesbezüglich „intensive Gespräche“ gab: „Wir stehen hier in Austausch mit der Kindergarteninspektorin und appellieren eindringlich, alle Maßnahmen einzuhalten!“