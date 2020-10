,,Bislang wurden 46 Personen getestet, wir haben 40 negative Ergebnisse und sechs Ergebnisse sind noch ausständig", so Stadtamtsdirektor Robert Wiedner am Samstagabend zur NÖN.

Auch Bürgermeister Osterbauer, der am Mittwoch über Halskratzen und am Donnerstag über grippeähnliche Symptome geklagt hatte, ist am Weg der Besserung: ,,Es geht mir immer besser und ich bin wirklich froh, dass bis jetzt niemand positiv getestet wurde!"