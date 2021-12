Von Impfmuffeln und Vorbildern im Bezirk Neunkirchen

Die Corona-Impfung und die geplante Impfpflicht sind momentan wohl die Gesprächsthemen im ganzen Land und damit auch in unserem Bezirk. Die NÖN hat die aktuellen Impfzahlen genau unter die Lupe genommen.

Mit dem Stand von Montagabend sind im Bezirk 67,88 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert, das sind derzeit exakt 58.594 Personen bei einer Gesamtbevölkerung von 86.323. Mindestens einmal geimpft sind genau 71 Prozent der Bewohner, 26,76 Prozent haben bereits den dritten Stich erhalten. Mit diesen Zahlen liegt der Bezirk im Mittelfeld der Bezirke Niederösterreichs.

Innerhalb des Bezirks gibt es durchaus Unterschiede bei der Impfquote, so sind in der Gemeinde Prigglitz bereits 72,58 Prozent der Einwohner vollimmunisiert. Auch in Enzenreith, Payerbach, Raach, Gloggnitz, Wartmannstetten, Würflach und Scheiblingkirchen-Thernberg liegt die Quote über 70 Prozent. Die Gloggnitzer Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“) meint zu diesen Zahlen: „Da ich der Wissenschaft vertraue und bereits dreifach geimpft bin, freut es mich, dass wir Gloggnitzerinnen und Gloggnitzer bei der Impfquote im Bezirk die Nase vorn haben. Ganz wichtig fände ich es aber auch, dass diese Pandemie nicht weiter die Gesellschaft in Impfbefürworter und Impfgegner spaltet.“ Auch der Enzenreither SPÖ-Bürgermeister Franz Antoni zeigt sich über die hohe Impfquote sehr erfreut und betont, dass gerade die Bürgernähe der Gemeinden ein Motor sein könne, die Impfbereitschaft noch zu steigern. Auch der Impfbus, der in Enzenreith Station machte, hat laut Antoni sicher zu der hohen Zahl an Impfungen beigetragen.

Schwarzau: Nur knapp 55 Prozent sind geimpft

Das aktuelle Schlusslicht im Bezirk ist die Gemeinde Schwarzau im Gebirge, dort beträgt die Impfquote momentan 54,74 Prozent Vollimmunisierte. SPÖ-Ortschef Michael Streif sieht das aber eher entspannt: „Ich als Bürgermeister vertrete die Einstellung, dass die Entscheidung zur Immunisierung ein höchst persönliches Recht ist. Ich bin als Bürgermeister nicht bereit, die Spaltung der Gesellschaft zu kommentieren oder gar mitzutragen. Ich wünsche mir, dass keine Unterschiede in der Bevölkerung gemacht werden und dass so wie vor der Pandemie alle gleich behandelt werden.“ Außerdem legt Streif Wert darauf festzustellen, dass in seiner Gemeinde bereits etwa 150 Bewohner eine Covid-Infektion überstanden haben und dies auch berücksichtigt werden sollte.