Freitagvormittag bei strahlendem Sonnenschein: Es wurlt im Neunkirchner Freibad – die Holzliegen werden frisch gestrichen, die Becken gesäubert und das Buffet bekommt den letzten Feinschliff. „Wir sind startklar, wenn das endgültige OK der Regierung kommt und die Bestimmungen alle vorliegen, können wir loslegen“, erklärt Betriebsleiter Thomas Fuhs beim NÖN-Besuch.

Das einzige Damoklesschwert, das so wie in Neunkirchen auch über den anderen Bädern des Bezirks schwebt, sind die Regulative. „Hier ist noch vieles unklar. Wir warten auf konkrete Verordnungen“, ergänzt ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer. Wobei das Neunkirchner Freibad mit seiner Größe von fast 20.000 Quadratmetern keine Probleme bekommen wird, was die Abstandsbeschränkungen betrifft. Interessanter wird es bei den Vorgaben für das Buffet oder die Sauna: „Letztere werden wir eher noch nicht aufsperren können“, befürchtet Fuhs. Auch Saisonkartenbesitzer können ihre Tickets schon früher holen, um allzu lange Schlangen bei der Kassa zu vermeiden.

Das Bademeister-Team des Ternitzer Erlebnisparkbades Blub arbeitet derzeit ebenfalls mit Hochdruck. „Wir warten gespannt auf die Vorgaben der Bundesregierung, unter welchen Voraussetzungen wir unser Freibad öffnen dürfen“, so SPÖ-Stadtrat Peter Spicker.

Eigene Liegen sind mitzubringen

In Aspang Markt wurde der Termin für die Freibad-Eröffnung noch nicht fixiert, laut ÖVP-Bürgermeisterin Doris Faustmann peilt man Fronleichnam an. „Das kommt natürlich auch auf die Wetterlage an – und ganz generell haben wir aufgrund der derzeitigen Situation auch ein wenig später mit den Vorbereitungsmaßnahmen begonnen.“ Unter welchen genauen Bedingungen der Badebetrieb ablaufen kann, wartet man noch ab: „Wir haben noch keinen Leitfaden – uns kommt aber sicherlich zugute, dass wir eine große Liegewiese haben und theoretisch auch den Sportplatz als Liegeplatz verwenden könnten. Liegen sind aber selbst mitzubringen, unsere können wir nicht ausgeben“, berichtet Faustmann.

„Sobald es gesetzlich erlaubt ist“ möchte Puchbergs SPÖ-Bürgermeister Florian Diertl die Pforten zum Bad öffnen, wie er gegenüber der NÖN sagt: „Natürlich halten wir uns an sämtliche gesetzliche Bestimmungen, genaue Auflagen sind uns aber noch nicht bekannt.“ So es Gesetz und Wetter zulassen, möchte Diertl Anfang kommenden Monats den Badebetrieb starten.

Ähnlich ist die Situation in Pitten und Seebenstein: „Wir arbeiten so, dass wir aufsperren können“, so SPÖ-Bürgermeister Helmut Berger. Was ihm Sorgen macht ist, dass es bis dato noch keine genaue Verordnung gibt.

Derzeit wird in Seebenstein das Freibad auf Hochglanz geputzt. Sogar in eine neue Heizung wurde dieses Jahr investiert. Wann allerdings die große Eröffnung stattfindet, steht derzeit noch in den Sternen. „Es ist schwierig, einen Termin bekannt zu geben. Geplant wäre Ende Mai gewesen, es kann aber auch Mitte Juni werden“, so SPÖ-Bürgermeisterin Marion Wedl. Sie hofft darauf, bald weitere Informationen zur Öffnung der Freibäder zu bekommen. „Wir bekommen schon Anrufe von anderen Gemeinden mit Freibädern, die fragen, wie wir das machen. Bis dato haben wir offiziell, ausgenommen von einer kurzen Info des GVV, noch keine Infos erhalten“, beklagt sie sich.

In Reichenau „werden wir am 29. Mai, wie schon immer geplant, öffnen“, hofft Freibad-Betreiberin Heidi Flackl auf viele Gäste. Saisonkarten sind bereits jetzt erhältlich. Wer eine haben möchte, muss dieses Jahr schnell sein, denn „wir werden die Anzahl limitieren. Für Saisonkartenbesitzer ist der Eintritt garantiert“, so Flackl. Aber auch in Reichenau wartet man noch auf genaue Infos bezüglich Sicherheitsbestimmungen.