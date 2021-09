Es ist ein A4-Zettel im Eingangsbereich einer Arztordination, der derzeit im Ort die Wogen hochgehen lässt. Laut dem Aushang haben in der Praxis von Allgemeinmedizinerin Martina Dvorak lediglich Covid-Geimpfte sowie -Genesene freien Zugang. Wer keines dieser beiden Kriterien erfüllt, muss sich einem von ihr durchgeführten Test unterziehen – und dafür 20 Euro bezahlen.

In den sozialen Medien erntet die Medizinerin dafür viel Kritik, vereinzelt wird die Vorgangsweise aber auch goutiert. Für NÖ Patientenanwalt Gerald Bachinger ist jedoch klar – die Vorgangsweise sei „überschießend und aus unserer Sicht unzulässig“, wie er in einem Statement gegenüber der NÖN betont. Es brauche einen „niederschwelligen Zugang zu ärztlichen Ordinationen, um die Pandemie möglichst gut zu bewältigen“. Bachinger weiter: „Eine ,besondere Duftnote‘ besteht noch darin, dass die Ärztin nur eigene Tests akzeptiert.“

NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft

Von einer Flut an Beschwerden spricht man bei der Gemeinde Aspang. Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) versteht den Ärger der Bevölkerung, „schließlich bieten Gemeinde und Apotheke kostenlose Tests an. Diese werden aber nicht anerkannt“, so Faustmann, die das Vorgehen „sehr kritisch“ sieht.

Vorgangsweise nicht mit Kammer akkordiert

Mit der Ärztekammer NÖ ist Dvoraks Vorgehen „nicht abgestimmt“, man prüfe die Angelegenheit derzeit. Während ein Wahlarzt entscheiden könne, welche und wie viele Patienten er behandelt – Notfälle seien stets ausgenommen – habe ein Kassenvertragsarzt einen „öffentlichen Versorgungsauftrag“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Kammer. „Gewisse Ausnahmen gibt es, wenn die Ordination so ausgelastet ist, dass die Aufnahme weiterer Patientinnen und Patienten nicht zugemutet werden kann.“

Abseits dessen erreichte die NÖN zuletzt die Nachricht einer ehemaligen Patientin der Ärztin. Als sie im Rahmen einer routinemäßigen Blutabnahme von Dvorak auf die Impfung angesprochen worden sei und sie daraufhin Unsicherheit signalisierte, sei sie „mit Vorwürfen und Schuldzuweisungen überhäuft“ worden, schildert sie: „Eine Ärztin ist eine Vertrauensperson und ich bin der Meinung, sie hätte uns vielleicht beraten sollen“, meint die Frau zur NÖN.

Gerne hätte die NÖN Neunkirchen auch mit der Ärztin selbst über die umstrittene Vorgangsweise und die Vorwürfe gesprochen – Martina Dvorak war aber trotz mehrmaliger Anfragen leider nicht erreichbar.