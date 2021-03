,,Ein Horror, ich kann mir die Zahlen nur so erklären, dass sich die Menschen leider nicht an die Maßnahmen halten", mutmaßt der Stadtchef. Größere Cluster in der Stadt seien ihm jedenfalls derzeit nicht bekannt.

Jedenfalls werden sofort Gegenmaßnahmen getroffen: Am Sonntag wird eine zusätzliche Teststraße eröffnet, von 9 bis 12 Uhr im Erholungszentrum.

Ebenso wurde die Gemeinderatssitzung, die 29. März stattgefunden hätte, abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Am Rathaus wurde mittlerweile der Parteienverkehr eingestellt.

Bleibt die Inzidenz so hoch, wird wohl Neunkirchen über eine Ausreisesperre wie Wiener Neustadt nicht hinwegkommen.

Am Nachmittag tagt telefonisch eine Bürgermeisterkonferenz mit Vertretern der Behörden. Und am Abend wird angesichts der prekären Lage eine Videokonferenz mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner stattfinden.