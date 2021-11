3G am Arbeitsplatz: Arbeiten nur mit Nachweis im Bezirk Neunkirchen

In den meisten NÖ Apotheken werden neben kostenlosen Antigen-Tests auch gratis PCR-Tests angeboten. Im Bezirk Neunkirchen sind dies, laut Auflistung der Österreichischen Apothekenkammer, folgende (Stand: 7.11.2021)

Stadtapotheke Gloggnitz

St. Wolfgang-Apotheke,

Kirchberg am Wechsel

Merkur-Apotheke,

Neunkirchen

Apotheke „Zur Madonna“,

Neunkirchen

Apotheke „Zum Hl.

Leopold“, Neunkirchen

„Zum Hl. Georg“, Pitten

Schneeberg-Apotheke,

Puchberg am Schneeberg

Im Rahmen der Aktion „Niederösterreich gurgelt“ kann man in diversen Filialen der Supermarktkette „Spar“ einen PCR-Gurgeltest durchführen. Ausgabe- und Abgabestelle im Bezirk ist der Eurospar Steinberger in der Franz-Krinninger-Gasse 10 in Neunkirchen. Geöffnet ist die Filiale von Montag bis Freitag zwischen 7 und 19 Uhr, am Samstag bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter gurgeln.noe-testet.at

Für symptomlose Personen bieten auch Arztordinationen PCR-Tests an – im Bezirk sind dies laut NÖ Ärztekammer (Stand 7.11.2021) folgende:

Dr. Dvorak, Aspang Markt

Dr. C. Koll, Gloggnitz

Dr. E. Koll, Gloggnitz

Dr. Seit, Gloggnitz

Dr. Windbrechtinger, Glogg.

Dr. Karner, Grünbach

Dr. Weber, Grünbach

Dr. Huber-Czadilek, Schwar.

Dr. Weirer, Semmering

Dr. Al-Shami, Ternitz

Die Stadt Neunkirchen bot am Montag erstmals PCR-Tests in der Teststraße an, das Angebot soll erweitert werden. Aktuelle Informationen dazu finden Sie auf www.noen.at