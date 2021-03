Neben der Stadtgemeinde Neunkirchen (siehe hier) hat auch die Stadtgemeinde Ternitz auf die aktuelle Verordnung reagiert. Die Öffnungszeiten für die Teststraße am Hans-Czettel-Platz 2 wurden daher massiv ausgeweitet. Künftig wird wie folgt getestet:

Montag von 16 bis 20 Uhr

Dienstag von 8 bis 12 Uhr

Mittwoch von 16 bis 20 Uhr

Freitag von 16 bis 20 Uhr

Sonntag von 9 bis 12 Uhr

„Ich bedanke mich bei Vizebürgermeister Christian Samwald und den Sanitätern des Arbeitersamariterbundes Ternitz-Pottschach, die neben dem Betrieb der Teststraßen und Impfstraßen auch den Dienstbetrieb in vollem Umfang aufrechterhalten und in dieser herausfordernden Zeit wahrlich Großartiges leisten“, wird Bürgermeister Rupert Dworak (SPÖ) in einer Aussendung der Stadt zitiert.

Eine Übersicht über alle Teststraßen im Bezirk findet ihr laufend aktualisiert hier: