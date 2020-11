Bereits vor einigen Wochen, als ein positiver Covid-Fall im Bereich des Bauwesens im Rathaus auftauchte, bestand die Kooperation zwischen Stadtgemeinde und Diagnosezentrum Permedio ihre Feuertaufe.

Schnell reagieren bei Covid-Fällen

Auch als bekannt wurde, dass ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer positiv getestet wurde, konnte schnell reagiert werden. "Das Zustandekommen und die Abwicklung der Kooperation verlaufen reibungslos. Für den laufenden Betrieb der Stadtverwaltung ist das enorm wichtig", so Stadtamtsdirektor Robert Wiedner.

So wurden damals jene Mitarbeiter, die im direkten Kontakt mit dem Stadtchef standen, einem Schnelltest sowie einem PCR-Test unterzogen. "Es freut mich, dass wir in dieser herausfordernden Zeit auf Kapazitäten und professionelle Angebote in der eigenen Stadt setzen und zurückgreifen können", so ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Peter Teix, der Osterbauer damals als Bürgermeister vertrat. Dass das Test-Center derzeit vielen Menschen Sicherheit gibt, freut auch Stefan Wöhrer, den Chef des Diagnosezentrums: "Es freut mich, dass wir damit die Stadt und die Region unterstützen können."

Tests behördlich anerkannt

Der PCR-Test bei Permedio ist behördlich anerkannt. Das Ergebnis ist spätestens am nächsten Tag um 13 Uhr verfügbar. Samstags und sonntags ist das Ergebnis noch am Tag der Abnahme abrufbar.

Beim Antigen-Schnelltest weiß man bereits nach circa 15 Minuten, ob man akut infiziert ist oder nicht. Die Registrierung zum Test erfolgt einfach online oder telefonisch unter 0800 400 250. Weitere Infos: www.corona.permedio.at