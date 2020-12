Neunkirchner Bezirk für Massentests gerüstet .

Der „Probelauf“ für die große freiwillige Corona-Testserie in allen 44 Bezirksgemeinden am 12. und 13. Dezember findet quasi am kommenden Wochenende in kleinerem Rahmen in der Bezirkshauptmannschaft statt, wenn die Lehrer aufgerufen werden, sich auf das Virus testen zu lassen.