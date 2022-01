Neunkirchner Faschingssitzung fällt erneut aus

Bis zuletzt hatte man gehofft, ihn durchführen zu können – doch nun ist es amtlich: Die traditionellen Faschingssitzungen in Neunkirchen werden auch heuer nicht stattfinden. Ein entsprechender Beschluss im Vorstand der Faschingsgilde fiel einstimmig, bestätigt Präsident Michael Tanzler auf NÖN-Anfrage. „Am Schluss hat es sich abgezeichnet, weil vor allem einige unserer Auftretenden sehr skeptisch waren.“

„Ich glaube, dass wir auch massive Probleme mit zu wenig Publikum gehabt hätten.“ Michael Tanzler

Er selbst sei ein „Kämpfer bis zuletzt“ gewesen, sagt Tanzler – aber: „Schließlich habe auch ich mir gedacht, dass es einfach keinen Sinn hat. Ich glaube, dass wir auch massive Probleme mit zu wenig Publikum gehabt hätten.“ Die Überlegung, nur eine der Sitzungen abzuhalten und diese zu filmen und online auszustrahlen, wurde schnell wieder verworfen: „Weil wir dafür nicht das entsprechende Equipment haben und keine Experten sind. Und man muss auch ganz ehrlich sagen: Das ist auch nicht das Wahre!“

Die Abhaltung des für 1. März geplanten Faschingsumzugs hält Tanzler hingegen nach wie vor für möglich: „Die potenziellen Teilnehmer habe ich einmal angeschrieben, nun warte ich die Reaktionen ab.“ Er selbst will im Fasching – so im Land welche stattfinden – diverse Sitzungen besuchen: „Aber im Jänner ist schon so gut wie alles abgesagt“, weiß er.