Klassen im BORG und Sachsenbrunn abgesondert .

Nach der Mittelschule in Zöbern und der Volksschule in Kirchberg haben nun auch das BORG Ternitz und das Sachsenbrunner Gymnasium mit Corona-Fällen zu kämpfen: Nachdem mehrere Schüler positiv getestet worden waren, befinden sich aktuell jeweils zwei Klassen in Absonderung und werden via Distance-Learning unterrichtet. Auch die Sportwoche, die in der kommenden Woche im BORG über die Bühne hätte gehen sollen, wurde abgesagt.