Finanzielle Unterstützung für Ternitzer Sozialmarkt .

Schwierige Zeiten erleben derzeit auch die Sozialmärkte in Niederösterreich. Auch im Markt in Ternitz wurden 50 Prozent der Belegschaft vom Dienst freigestellt. Die Stadtgemeinde will dem Markt nun finanziell unter die Arme greifen und einen Teil der Mietkosten übernehmen.