Die Stadtgemeinde Neunkirchen weitet aufgrund der aktuellen Entwicklung im Bezirk einmal mehr massiv ihr Testangebot aus. Die bisherigen Öffnungszeiten im Erholungszentrum bleiben weiterhin aufrecht. In der Karwoche kommen folgende Zeiten hinzu: Montag, 29. März (16-20 Uhr), Mittwoch, 31. März (16-20 Uhr) und Freitag, 2. April (16-20 Uhr). Terminbuchungen für diese Termine sind allerdings nicht möglich.

Nach Ostern richtet die Stadtgemeinde einen zweiten Teststandort am Zirkusparkplatz (in der Nähe des Landesklinikums) ein: Getestet wird montags (ab 12. April), mittwochs und freitags jeweils zwischen 16 und 20 Uhr. „Im Erholungszentrum und am Zirkusparkplatz wird es künftig stets vier Testpunkte geben“, so Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP), der allen Helferinnen und Helfern ausdrücklich dankt. Damit wird in der Bezirkshauptstadt künftig an jedem Tag der Woche getestet. „Aktuell haben wir 25 Stunden pro Woche Betrieb, künftig sind es 37“, kennt Büroleiter Thomas Rack die genauen Zahlen. Gestern, Donnerstag, wurden im Erholungszentrum insgesamt gut 2.500 Covid-19-Schnelltests durchgeführt.

Achtung: Am Ostermontag finden ausnahmsweise KEINE Testungen statt!

Übersicht über die Testtermine in Neunkirchen: