170 bis 200 tägliche Neu-Erkrankungen

Mit voller Kraft rauscht mittlerweile die Omikron-Welle auch durch den Bezirk Neunkirchen: Am Montag lag die 7-Tages-Inzidenz bereits bei 1.379,7 – ein Wert, der seit Pandemiebeginn noch nie erreicht wurde. Alleine von Sonntag auf Montag stieg er um knapp 100 an. „Insgesamt haben wir mit Stand Montagabend 1.235 an Corona erkrankte Personen im Bezirk. Pro Tag erkranken derzeit zwischen 170 und 200“, nennt man auf der Bezirkshauptmannschaft Details.

Dass es derzeit so viele Infektionen wie noch nie gibt, macht sich auch in den Teststraßen bemerkbar: So wurden alleine am Sonntag in der Teststraße der Bezirkshauptstadt 24 positive Fälle bei den Antigentests registriert. In der gesamten Vorwoche waren es 93 bei insgesamt 5.224 Antigentests.

Gewaltig ist auch die Zahl der PCR-Tests, die die Bezirkshauptstadt in der Vorwoche durchführte: Das waren 5.762, alleine 1.011 davon am Montag. Die Impfquote liegt im Bezirk bei knapp 71 Prozent, das ist deutlich schlechter als der Landesdurchschnitt mit 73,8 Prozent.

Ein Umstand sorgt derzeit bei der Behörde für Kopfschütteln: In den letzten Wochen kam es bei positiven Gurgeltests vermehrt zu Auffälligkeiten, die eine Fälschung der Tests vermuten lassen.

Von einem derartigen Vorgehen wird dringend abgeraten, da dies durch Nachtestungen nachweisbar ist und zudem ausnahmslos zu Strafanzeigen führt. „Wichtig ist uns zu betonen, dass als 2G-Nachweis nur Genesungsnachweise oder ärztliche Bestätigungen über eine überstandene Infektion anerkannt werden, wenn die Infektion mit einem PCR-Test bestätigt wurde“, so die Bezirkschefin Alexandra Grabner-Fritz.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren